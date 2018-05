Cristina Kirchner le respondió a Macri: “Es típico de machirulo”

Tras la afirmación del presidente Mauricio Macri donde pidió a los legisladores no dejarse “convencer por las locuras que impulsa Cristina de Kirchner”, la ex mandataria envió un suspicaz mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”, escribió Cristina sin arrobar ni mencionar a nadie. El tuit alcanzó pronto gran cantidad de respuestas, retuits y favoritos.

Si bien la RAE no lo reconoce como término, según Fundeu la palabra “machirulo” podría responder a “un acrónimo a partir de macho y chulo o de macho y pirulo. De hecho el significado que suele dársele en el ámbito feminista es el de 'hombre machista', en ocasiones asociado a quien hace gala de esa condición”.

Cristina Kirchner tendrá la posibilidad de volver a contestarle a Macri mañana, cuando se debata en la Cámara alta el proyecto sobre tarifas que llega con media sanción de Diputados.