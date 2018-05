En medio de sospechas por irregularidades, suspendieron al gerente del Incaa

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) suspendió por 30 días al gerente de Relaciones Internacionales, Bernardo Bergeret, quien se había negado a renunciar, luego de que se lo acusara de autorizar compras sin licitación por más de 6 millones de pesos. Además, en la resolución, las autoridades del organismo dejaron sin efecto la designación de Bergeret como gerente y se instruyó “al responsable de la Unidad de Transparencia Institucional que ponga en conocimiento a la Oficina Anticorrupción de todo lo actuado”. El presidente del Incaa, Ralph Haiek, resolvió suspender “preventivamente” por 30 días a Bergeret hasta que se aclare su situación, mientras se desarrolla un sumario interno. “Yo no me voy, voy a pedir que me hagan el sumario. Voy a seguir en el Incaa hasta que este sumario se termine. No me voy porque quiero salir por la puerta grande”, advirtió Bergeret horas antes de su suspensión. El funcionario fue acusado a través de una denuncia anónima de haber realizado gastos de imprenta por un total de 6.487.600 pesos entre enero y abril de este año.