La CGT no descarta un paro pero lanza consulta a distintos sectores

La CGT sigue estirando el llamado a un eventual paro nacional. La semana pasada, la mesa chica de la Central decidió que el miércoles 30 -cuando se reúna el Consejo Directivo- propondrán hacer una ronda de consulta con gobernadores y senadores. En ese encuentro, además, se discutirá en profundidad la situación económica del país. Antes de tomar cualquier medida buscan conocer con cuántos aliados se cuenta.

La Central está tironeada por sectores más dialoguistas y grupos más duros con el gobierno que presionan por una medida de fuerza. Los recientes anuncios económicos del gobierno están motorizando a los movimientos sociales, Camioneros y otras centrales sindicales, principales gestores de la marcha del pasado viernes al Obelisco. Eso pone presión sobre las bases y ya está llegando a la cúpula.

Sin ir más lejos, en un acto de la Federación Marítima, Juan Carlos Schmid ya dijo que él está de acuerdo con ir al paro. Un dato: Schmid es Secretario General de la Catt (gremios del transporte) que ya están discutiendo una medida de fuerza entre julio y agosto. Ayer afirmó que “hay que encabezar la protesta social” y realizó un fuerte cuestionamiento por suba de tarifas y la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

La participación de los gremios de transporte es clave para garantizar que el país quede totalmente parado. Mientras tanto, la CGT negocia con el Gobierno y si bien puede tensar la relación, la idea no es cortarla. Además, aguardan que se defina la reforma laboral. Ya adelantaron que van a acompañar el blanqueo pero de ninguna manera la reforma sobre las indemnizaciones que pretende reducir estas cargas.

En tanto, el secretario adjunto de la CGT y jefe de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), Andrés Rodríguez, aseguró que “se vienen tiempos de confrontación” y no descartó la posibilidad de que la central obrera convoque a un paro general en todo el país.

El dirigente sindical no descartó la posibilidad de que la conducción de la CGT convoque a una huelga nacional ante “el actual contexto económico-social”, aunque dijo que la central obrera “tiene responsabilidad”.