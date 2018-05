Cristina consideró una “tragedia” volver al FMI

La ex presidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la convocatoria del gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional y consideró la decisión como una "tragedia", mientras que tildó a los funcionarios de Cambiemos de "ignorantes" o bien "traidores a la Patria".

"La catástrofe financiera y cambiaria adquiere, además, ribetes de tragedia cuando, Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, le comunican a los argentinos y argentinas que han decido volver al FMI a pedir préstamos", describió la ex mandataria.

Y agregó: "El Gobierno ensaya otra vez el remanido y ya insostenible argumento de la ´pesada herencia´. Esta vez, sin resultado social y sólo sostenido por el discurso encubridor de los ‘gurúes’ y ‘consultores’ rentados de la City, devenidos en tragicómicos. A esta altura de los hechos, ya resulta inocultable que fue, precisamente la ‘pesada herencia’ del desendeudamiento, la que le permitió a Mauricio Macri la toma de deuda soberana que figura como récord a nivel global".

En un extenso documento que redactó para el Cohete a la Luna, el espacio periodístico de Horacio Verbitsky, al cumplirse 15 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, Cristina Kirc​​​​​​​hner advirtió sobre "el verdadero rol del FMI como prestamista de última instancia que, cuando lo hace, impone programas económicos de ajuste bajo el eufemismo de condicionalidades, que impactan negativamente en el desarrollo económico y social de los países".

Tras hacer una comparación sobre la situación política, social y económica en la que asumieron sus Presidencias Néstor Kirchner y Mauricio Macri en 2003 y 2015 respectivamente, la ex mandataria advirtió que "no se conoce un sólo país en el mundo que haya aplicado programas de este organismo y que haya mejorado su situación económica y social", sino que "por el contrario, el resultado ha sido siempre marcadamente negativo".

Y en su balance de la gestión kirchnerista, remarcó que el discurso de "la pesada herencia" fue "una verdadera mentira sostenida por el blindaje mediático”. “Raya lo ridículo y viola el más elemental sentido común pretender que un país que estaba ‘fundido’ logre más de 100.000 millones de dólares de los mercados internacionales".