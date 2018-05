Peña dijo que “no está en la agenda del Gobierno” frenar la baja de las retenciones

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que “no está en la agenda” del Gobierno Nacional disponer una modificación en las retenciones de la soja, tras las versiones que indicaban que se avanzaría en ese sentido.

La desmentida de Peña se produjo luego de las versiones que afirmaban que el Gobierno analizaba la posibilidad de frenar la baja de 0,5 puntos porcentual por mes en la alícuota a las exportaciones de soja, que en la actualidad es de 27,5 %. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y luego de una reunión de Gabinete ampliado que encabezó el presidente Mauricio Macri el jueves por la mañana en el CCK, había sostenido que “es lógico que el sector privado especule pero no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos las medidas a adoptar”.

Tras los dichos de Dujovne, parecía que el Gobierno mantenía una postura ambigua frente a las retenciones, al punto que salieron a cuestionarlo las asociaciones ruralistas.

Por eso, afirman en el Gobierno, salió de manera tan contundente ayer el jefe de Gabinete a desmentir la noticia. Marcos Peña insistió además en la necesidad de “no mentir” al ser consultado sobre si las tarifas “seguirán aumentando”.

En una improvisada conferencia de prensa al término del Tedeum celebrado ayer en la Catedral Metropolitana, con motivo del 25 de mayo, Peña remarcó que “no está en agenda en este momento, no se está evaluando modificar el esquema retenciones”, en referencia en particular a la soja.

En otro sentido, el jefe de Gabinete de Ministros, consultado sobre las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto a los aumentos de tarifas, sostuvo que “lo que el Gobierno, y el Presidente plantea con total honestidad, es saber que lo que pagamos tiene que ver con lo que cuesta la energía”.

Por eso concluyó en que “lo importante acá es no mentir y trabajar en otros aspectos, como son la tarifa social”, y también, dijo, en “mejorar nuestros hábitos de consumo ya que si eso mejora, vamos a pagar menos”, finalizó Peña al retirarse del Tedeum en la Catedral Metropolitana por el aniversario de la Revolución de Mayo.

En tanto el ministro Dujovne, le transmitió al titular de la cartera de Agroindustria, Luis Miguel Etchvehere, que no tiene previsto modificar el esquema de baja gradual que rige en las alícuotas de las retenciones a las exportaciones de soja, así como la posibilidad de volver a gravar con ese tributo al trigo y el maíz.

En diciembre de 2015, apenas asumió el gobierno, el presidente Macri dispuso reducir un 5% las retenciones a las exportaciones de soja y ubicar en el 0% las de trigo y maíz.

En enero pasado se puso en marcha el esquema de reducción gradual para la soja, que prevé, para diciembre de 2018, una alícuota de 24% y de 18% a fines de 2019.

El martes pasado, el ministro Etchevehere -ex titular de la Sociedad Rural Argentina- dijo que no había “ningún cambio en estudio” en el esquema de reducción gradual en las retenciones a las exportaciones de soja.

En esa oportunidad Etchevehere calificó de “solo rumores” a las versiones que circularon sobre la posibilidad de que el Gobierno ponga fin al esquema vigente para las exportaciones de soja.

El tema volvió a cobrar fuerza y fue uno de los ejes principales de la reunión de Gabinete ampliado que se realizó el jueves en el CCK y que presidió el presidente Macri.