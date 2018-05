El Gobierno llamará a la oposición para buscar acuerdos económicos

En medio de las rondas de conversaciones con gobernadores y legisladores de diversos partidos, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, oficializó ayer que habrá una convocatoria a un dialogo con la oposición para buscar acuerdos económicos, productivos y en la redacción del presupuesto.

El llamado a una mesa de diálogo para el desarrollo nacional convoca a los gobernadores y a todo el resto de los actores, para tratar todos los temas que se necesitan, vamos a arrancar con la discusión presupuestaria", dijo Frigerio luego de la reunión de gabinete ampliado en el CCK.

Esa convocatoria se hará luego de terminado el acuerdo por un crédito "stand by" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de aquí a algunas semanas. Todavía no se definió el formato que tomará.

El primer tema de debate será la ley de presupuesto 2019 con un recorte del déficit fiscal para reducir la vulnerabilidad argentina, las necesidades de financiamiento y la inflación.

Frigerio participó de la conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien, por su lado, no descartó ni confirmó que el Gobierno vaya a modificar el cronograma de baja de retenciones a las exportaciones de soja o la vuelta de los derechos de exportación para el maíz y el trigo.

"Con respecto a la soja no tengo ningún anuncio para hacer. Nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", dijo el funcionario.

"Es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles son las medidas que vamos a adoptar en el camino para llegar a un déficit fiscal más bajo que el que teníamos proyectado inicialmente", sostuvo.

Tedeum

El presidente Mauricio Macri encabezará hoy el tercer Tedeum por la Revolución de Mayo en la Catedral porteña. Una vez más, el mandatario deberá escuchar en primera fila, según se espera, un incisivo discurso del cardenal Mario Poli. Ayer, el Papa Francisco le envió una carta por la fecha en la que abogó por una sociedad "cada vez más justa".