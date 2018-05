Macri: “Tenemos que terminar con los privilegios del Presupuesto”

El presidente Mauricio Macri pidió a la dirigencia nacional “terminar con los privilegios que se esconden detrás del Presupuesto nacional”. “Nos tenemos que sentar todos a la mesa y decir cómo vamos a dejar de gastar más de lo que tenemos desde el Estado”, sostuvo al encabezar la inauguración de un parque de energía eólica, en Bahía Blanca.

Acompañado por el ministro de Energía Juan José Aranguren, el primer mandatario también hizo hincapié en la necesidad de que la dirigencia entienda que debe “ser responsable” en las cosas que proponen y que “no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas, sin decir de dónde sale ese dinero, dinero que no tenemos”.

El primer mandatario dijo que es necesario “un Estado que nos acompañe, no que nos aplaste”, y “una política que sea seria y responsable, y que no esconda en su proceder privilegios indebidos”. La estrategia oficial es involucrar a la oposición en este compromiso al adelantar el tratamiento de la discusión del Presupuesto nacional 2019.