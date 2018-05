Tras la detención de un metrodelegado, no hay subtes en la ciudad de Buenos Aires

Tras la detención de al menos 16 metrodelegados, entre ellos el titular de la línea C, Néstor Segovia, los trabajadores de subterráneos nucleados en ese sindicato realizan un paro total en todas las líneas.

En el marco de un operativo policial en ese recorrido de subterráneos al menos un trabajador resultó herido, según afirmaron compañeros de Segovia en medio de un clima de fuerte tensión en la estación Las Heras. "Me detienen porque discuto paritarias, porque estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros", dijo Segovia mientras la policía se lo llevaba detenido. "Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias", sostuvo el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

El operativo de la Policía de la Ciudad se realizó desde pasadas las 7 en vías de la estación Las Heras de la línea H de subterráneos, con el propósito de desalojar a los trabajadores que cumplían con un paro hasta las 12, al igual que en la línea E y el Premetro, en rechazo al acuerdo paritario firmado por la Unión de Transporte Automotor (UTA).

Las razones oficiales de los arrestos

Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, desligó al gobierno porteño del operativo y señaló que las detenciones responden a ordenes judiciales.

"Se tipificó interrupción del servicio, atentado y resistencia a la autoridad. Nosotros extremamos el diálogo, no entraron en razón y había más de 100 mil usuarios afectados por las acciones que estaba llevando esta gente y la policía actuó en consecuencia. Tenemos que garantizar el servicio del subte", manifestó el secretario de Seguridad.

Según explicó el funcionario, Néstor Segovia terminó detenido porque "se atrincheró en la cabina del subte, impidiendo la salida de la formación".