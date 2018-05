Según Pichetto, el PJ avanzará con freno a la suba de tarifas

Los aumentos de la tarifas se llevarán esta semana parte de la atención de la agenda política. Luego de su aprobación en Diputados, el proyecto para ponerle un techo a la suba de los servicios públicos será tratado en un plenario de comisiones en el Senado convocada para hoy en el salón Illia del Congreso. Ayer, el jefe del interbloque Argentina Federal, el peronista Miguel Angel Pichetto, señaló que “no hay propuesta alternativa del gobierno nacional así que ratificamos nuestro planteo del miércoles pasado y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados”.

En declaraciones a la prensa, Pichetto agregó que “se hicieron esfuerzos hasta último momento”.

La semana pasada, el peronismo no kirchnerista le dio un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe una “propuesta superadora” al proyecto de aumento de tarifas hasta mañana a las 19.

Sin embargo, 24 horas antes de que se cumpla ese plazo, Pichetto ratificó la decisión de avanzar con la iniciativa que es rechazada por Cambiemos. “Iríamos al recinto de sesiones con ese proyecto el miércoles 30 de mayo”, dijo el senador peronista.

En tanto, como parte de la estrategia oficialista para impedir que avance la iniciativa, el oficialismo apuesta a la presencia de gobernadores y representantes de las empresas distribuidoras en el debate. Sin embargo, la apuesta de Cambiemos podría no salir como esperaba.

El peronista Juan Schiaretti, mandatario de Córdoba, indicó que no asistirá al plenario “por problemas de agenda”. Por medio de una nota enviada a la senadora radical Inés Brizuela y Doria, titular de la comisión de Derechos y Garantías, el gobernador propuso que el Congreso discuta una iniciativa para eliminar “temporalmente” el IVA de las boletas de electricidad, agua y gas. “Es necesario aliviar el costo de las tarifas de servicios públicos a las familias argentinas, para lo cual debe sancionarse una ley que temporalmente baje el IVA a los consumos domiciliarios de gas, energía eléctrica y agua sobre todo a los hogares más vulnerables de la sociedad”, propuso el mandatario peronista.

Algunos de los gobernadores a los que Cambiemos cursó invitaciones para el plenario ya expresaron esta semana sus reservas respecto a la propuesta aprobada en Diputados. El gobernador de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, propuso “federalizar la discusión” para que cada distrito se haga cargo de la negociación correspondiente.

Además propuso “bajar los costos de la generación” de energía con el fin de reducir los aumentos en las tarifas.

El proyecto que impulsa el peronismo propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al primero de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.

De aprobarse en el Senado, el presidente Macri ya anunció que vetará la ley.