Familia tipo necesita casi $18.600 para no ser pobre

Una familia tipo propietaria de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires debió contar en abril con un ingreso de $18.597,17 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y evitar así caer en la pobreza, indicó el Gobierno porteño.

Ese mismo hogar precisó tener una entrada de $8.914,92 para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no ser indigente.

Según los datos del sondeo difundido por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), la Canasta Básica Total tuvo un incremento de 24,4% frente a abril del 2017, cuando tenía un costo de $14.949,3.



A su vez, con relación a marzo último, el aumento para esa canasta, que delimita la pobreza, fue de 2,8%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo porteña, sin contar con el pago de un alquiler, registró una suba de 21,1% respecto de abril de 2017.

Si se compara el costo con el de marzo pasado, el aumento fue de 1,18%.

Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos, y propietarios de la vivienda, la CBA en abril tuvo un valor de $4.501,30, por lo que aumentó 21,1% con relación al mismo período del año pasado.

En tanto, para no caer debajo de la línea de pobreza, la CBT tuvo un valor de $9.276,1, lo cual representó un aumento de 25,8% en la comparación interanual.

Un hogar unipersonal, compuesto por un adulto varón de 25 años, económicamente activo y propietario de la vivienda, debió contar con al menos $2.922,9 para no ser indigente.

Esa canasta registró un ajuste de 21,1% con relación a abril de 2017.

Para no caer en la pobreza, el ingreso necesario fue de $6.764,05 durante abril, tras aumentar 28,1% frente al mismo período del 2017.

El informe también analizó el "intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato" para un hogar de cuatro integrantes y estimó que para ingresar en el sector medio o "Clase media" la cifra mínima fue en abril de $29.341,70, mientras que el máximo fue de $93.893,43.

En el caso de la familia haber contado con un ingreso de entre $23.473,36 y $29.341,69, fue considerada como integrante del "Sector medio frágil", de acuerdo a la dirección de estadística porteña.