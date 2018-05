Dujovne será coordinador económico del Gabinete

Durante una reunión reservada en la residencia de Olivos, el presidente, Mauricio Macri, le comunicó a su mesa chica que introducirá cambios en el equipo económico. A partir de hoy la coordinación dejará de estar en manos de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los funcionarios más cercanos al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y pasará a ser controlada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

De esta forma, Dujovne pasará a coordinar nueve ministerios: Finanzas, Transporte, Trabajo, Interior, Producción, Agroindustria, Energía, Turismo y Modernización.

Esta decisión coincide con el mensaje de Macri durante la conferencia de prensa que dio en Olivos, donde había reconocido “problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”. Por eso, luego de que se calmó “la turbulencia cambiaria” y la economía dio algunos signos de mejora, prosiguió con la medida.

Además, el Presidente eligió a su funcionario más poderoso, Marcos Peña, para que fuera él quien le comunique a Dujovne esta nueva responsabilidad: una elección que fortalece a la jefatura de Gabinete en un momento en el que Peña, por primera vez, debió ceder poder con la ampliación del “ala política” en la mesa chica. Esto se da en medio de un contexto en el que, luego de la crisis financiera, los principales ministros, encabezados por Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, ofrecieron su renuncia al Presidente y criticaron la gestión de Federico Sturzenegger. Ante esto, Macri ratificó a su equipo y defendió al presidente del Banco Central.

Cabe destacar que, en el pasado, el Presidente había dicho que Peña, Quintana y Lopetegui eran sus pilares. Quintana y Lopetegui eran los encargados de definir si se avanzaba o no a los pedidos de los fondos: responsabilidad que ahora asumirá Dujovne, quien también deberá fijar límites estrictos en tiempos de ajustes.

La decisión responde a la necesidad de nombrar a un único interlocutor en la negociación con la entidad que conduce Christine Lagarde, a la cual el gobierno de Mauricio Macri acudió en busca de financiamiento.

De esta manera, Dujovne liderará la discusión en torno al ajuste que debe hacer la política para bajar el déficit, que será en el marco del Presupuesto nacional.

Se prevé que, con esta jugada, el Gobierno se garantice el acuerdo con el Fondo, dado que el Presupuesto es una herramienta democrática que se debate en el Congreso, y a través de este mecanismo espera que el ajuste sea avalado por la dirigencia política en su conjunto.

Sobre este reordenamiento en el área económica, el ex titular de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, sostuvo ayer que los cambios en el Gabinete representan una “excelente noticia”.

En ese escenario, Prat Gay se manifestó en su cuenta de la red social Twitter y consideró que la modificación es “una excelente noticia”. “Quedó claro que la Argentina no puede darse el lujo de tener a Economía dividida en tantos pedazos”, argumentó el economista, que dejó el gobierno de Macri a fines del mes de diciembre de 2016.