Cristina Kirchner avisó que no será candidata en 2019

La ex mandataria y actual senadora nacional Cristina Kirchner, transmitió en las últimas semanas a un intendente del conurbano bonaerense y a un encuestador que, de cara a 2019, no va a ser candidata a presidenta.

Así lo reveló ayer un diario porteño que reconstruyó los dichos de la senadora por parte de los informantes.

Según surge de sus dichos, la gran obsesión de Cristina, hoy, es garantizar que su hijo Máximo renueve como diputado nacional.Quiere que siga en su banca por un tema de construcción política, ya sea por la provincia de Buenos Aires o Santa Cruz. Además, aceptaría ser candidata "si explota la economía" y hay "un operativo clamor auténtico", es decir que desde todos los sectores, dentro del peronismo y sus satélites, se acuerde impulsar su postulación. Un escenario que hoy parece imposible.

Cristina está viviendo en las últimas semanas una mínima primavera en las encuestas, en las que sigue con números absolutos en rojo pero relativamente mejor que el resto de los opositores. Según una encuesta nacional de Synopsis, una de las consultoras que mejor pronosticó la última elección bonaerense, la imagen positiva de Cristina subió 7 puntos respecto a noviembre, el mes posterior a su derrota en la Provincia. De todos modos, la ponderación negativa sigue siendo muy superior: 58% contra 32,1%.

Ante la eventualidad de que no sea ella la candidata, del espacio más kirchnerista, ya está lanzado y tiene el visto bueno el jefe del bloque K en Diputados, Agustín Rossi. La ex presidenta también tiene debilidad particular por su ex ministro de Economía Axel Kicillof. Y de los "externos", al menos no habría vetado el nombre de un ex aliado que volvió a acercarse al espacio y se ilusiona con una interna: Felipe Solá.