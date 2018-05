Segundo allanamiento en el gremio de Hugo Moyano

Otra jueza ordenó este viernes allanar la sede del sindicato y del club de Camioneros para secuestrar facturas y computadoras en una causa por supuesta extorsión a empresarios.

En este caso es por una denuncia de la empresaria Nancy Pastorino, quien afirmó que le pidieron coimas los delegados de la seccional Merlo del sindicato de Camioneros.

“Es un allanamiento insólito, tengo 41 años de matrícula y esto no lo he visto nunca. Acá acaba de pasar algo que da asco. Es repugnante. Lo repudio como abogado. Esta no es forma de tratar a gente que trabaja, acá no hay ladrones, hay gente que trabaja. La denuncia se debe investigar, pero acá no hay una condena”, expresó Daniel Llermanos, abogado de la entidad gremial.

“El Sindicato es acreedor de las patronales, y hay que pagarle porque es un derecho de los trabajadores. Este es un sindicato que durante la gestión de Hugo Moyano consiguió los mejores salarios y esto molesta, por eso algunos como la diputada Carrió han dicho que hay que hacer con Moyano lo que hicieron con Jimmy Hoffa, es decir, hacerlo desaparecer”, agregó.

Los allanamientos los realizaron efectivos de la Dirección General de Investigación del Delito Complejo. La orden fue secuestrar pruebas en la sede principal del sindicato, ubicada en San José 1781, y en la Secretaría de Deportes del Club Atlético Social y Deportivo “Camioneros”, que se encuentra en la calle Víctor Hugo 2545.

La orden la dio en este caso la jueza nacional en lo criminal y correccional Nº 38, Wilma López. La causa está caratulada “Altamirano, Raúl y otros s/extorsión”. Altamirano es el tercero del gremio en jerarquía.

Pastorino es dueña de Expreso Pontevedra, ubicada en la ciudad bonaerense de Merlo, y afirmó que gremialistas le pidieron una coima de $500.000.

Pastorino denunció en el programa 4D que conduce Luis Majul por A24 que fue convocada a la sede de Camioneros, donde tres personas le dijeron que su empresa tenía una “deuda” con el sindicato de $1,2 millones, ya que supuestamente sus choferes habían recorrido más kilómetros de los permitidos por la ley.

El jueves la Policía Federal allanó también la sede del sindicato de Camioneros en el marco de una causa en la que se investigan maniobras extorsivas contra empresarios del transporte, pero en este caso por una denuncia del empresario Enrique Cierri.