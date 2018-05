“No vamos a apoyar hasta no ver los condicionamientos”

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se refirió hoy a la convocatoria que hizo el presidente Mauricio Macri en busca del apoyo de los gobernadores para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reducir el déficit fiscal, entre otras cuestiones. Sostuvo que “los gobernadores van a ver punto por punto” el acuerdo con el Fondo, no van a tomar una posición anticipada ni genérica y no lo apoyarán hasta que no se sepan cuáles son los condicionamientos.

“Los gobernadores vamos a tomar punto por punto y no vamos a emitir una opinión anticipada y genérica. Si se miran mis antecedentes siempre he tenido una postura de colaboración institucional con el Gobierno y, a veces, de diferenciación política porque pertenezco a otro partido”, afirmó en diálogo con la prensa en el encuentro del Business 20 que se realizó en San Juan con la temática Economías Regionales.

Consultado por las negociaciones con el FMI por un acuerdo de financiamiento, dijo que no lo van a apoyar hasta no ver cuáles son los condicionamientos. “Hay que ver las condiciones. A priori se puede decir que las experiencias anteriores no fueron buenas y puede que se repitan o no. Una vez que sepamos, miraremos y estableceremos posición”, aseguró y destacó que San Juan es una provincia ordenada y equilibrada que tiene superávit.