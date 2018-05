Revés para el juez Bonadio en una causa contra el titular de La Alameda

La Cámara Federal porteña revocó ayer un fallo con el que el juez federal Claudio Bonadio había procesado al líder de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, por irregularidades en la devolución de máquinas de coser que le habían sido entregadas como depositario judicial.

La sala II del máximo tribunal penal del país determinó que en el expediente no hay elementos suficientes para procesar al ex legislador porteño, por lo que le concedió la falta de mérito.

Bonadio había procesado a Vera el mes pasado por el delito de peculado, al considerar que el líder de La Alameda no había restituido debidamente las dos máquinas de coser que le habían entregado, sino otras de la misma marca.

El juez procesó a Vera por primera vez en julio de 2017, pero la Cámara Federal le revocó aquel fallo y le dictó la falta de mérito a Vera; lo mismo que decidió con el fallo de ayer.