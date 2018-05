El jefe de la Anses: “No se van a tocar las jubilaciones”

Ni bien Mauricio Macri anunció su decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional, se multiplicaron las especulaciones respecto a los requisitos que impondrá el organismo multilateral para otorgar el financiamiento. Y así distintas voces de la oposición advirtieron que la baja de las jubilaciones sería uno de los condicionantes. Al menos según el Gobierno, eso no va a ocurrir.

Así lo afirmó ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. “Nuestra política es clara y va a ser ese el sendero que vamos a seguir. No se van a tocar las jubilaciones”, indicó, tajante, al cabo de su intervención en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. “Quiero transmitir tranquilidad. No va a haber cambios en el sistema de seguridad social. Tenemos un sistema muy robusto, que ya hemos mejorado a través de la Reparación Histórica: ya hemos pagado más de un millón doscientos mil reajustes”, sostuvo Basavilbaso. El funcionario concurrió a Diputados para exponer ante un plenario de comisiones sobre el proyecto de ley que habilitará al Ejecutivo a expropiar tierras y urbanizar los barrios populares y villas de todo el país.