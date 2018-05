Los gobernadores apoyan al Gobierno nacional pero condicionan el ajuste

“Vamos a cuidar la gobernabilidad porque cada vez que tuvimos una crisis en el país hubo más pobres”, aseguró el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la salida de un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Enseguida, el cordobés apoyó la negociación del Gobierno con el FMI, pero condicionó el respaldo a que la reducción del déficit “no recaiga” sobre las provincias. Por otro lado, volvió a pedirle al Senado que no apruebe el proyecto de reducción de tarifas que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

“El tema no le compete al Congreso. Además, el proyecto tiene destino de veto”, dijo. Además del gobernador cordobés estuvieron en Tucumán el anfitrión, Juan Manzur, Domingo Peppo (Chaco), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Casas (La Rioja) y el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe). Este último se había sumado en las últimas horas a las voces críticas contra la decisión de Macri de volver a recurrir al FMI. “El neoliberalismo es el manual del fracaso”, aseguró Lifschitz en un acto con dirigentes de distintas fuerzas políticas.

Los gobernadores participaron ayer en Tucumán de una cumbre de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), un organismo que reúne a jefes de la región. En los hechos, el encuentro suplió la reunión que los jefes provinciales del PJ habían organizado para el martes, pero que decidieron suspender para no coincidir con una de las jornadas económicas más calientes de las últimas semanas.

Por su lado, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, planteó que no hay solución posible a la crisis económica con una tasa del 40% y pidió no “obsesionarse con la política monetaria”, pese a que le recordó a Mauricio Macri que él está abierto al diálogo y a “ayudar” al Gobierno.