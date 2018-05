Macri convocó a la oposición a “un gran acuerdo nacional”

En medio de un día clave para el Gobierno por el vencimiento de las Lebacs y las expectativas por la reacción del mercado ante el dólar (ver página 3), el presidente Mauricio Macri reunió ayer a todo su gabinete bajo una inequívoca premisa: ratificó a todos sus ministros y secretarios que el rumbo del gradualismo se va a mantener y que el proyecto de presupuesto 2019 habrá que gestarlo bajo un amplio consenso y “un gran acuerdo nacional” con la oposición y los gobernadores.

En la reunión de Gabinete que se realizó en el Salón Eva Perón, Macri se mostró tranquilo, sentó a su lado al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y puntualizó en la necesidad de reducir el déficit fiscal. Este mensaje apuntó tanto a Nación como a las provincias.

“Cada provincia debe asumir esta limitación y reducir el déficit fiscal en forma contundente”, expresó un ministro que ratificó la idea de Macri de mantener el rumbo del gradualismo. Es que para el Gobierno, este camino es el que lleva a “cuidar a los que menos tienen”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dialogó con la prensa en la Casa Rosada al término de la reunión y expresó que “el mandato del Presidente es no distraerse del día a día de la gestión y seguir promoviendo la obra pública, las reformas, lo que hacemos en combate contra el narcotráfico”.

“Estamos en el rumbo correcto”, aseguró el funcionario, al tiempo que detalló las negociaciones con el FMI para la asistencia financiera que solicitó el Gobierno: “No hay una decisión de pedir una política económica al FMI. Seguramente va a haber un compromiso de ir a una convergencia fiscal. El marco de esto es el presupuesto 2019 y allí debemos coordinar entre todos lo que podemos hacer”, expresó.

Así, Peña no sólo descartó que se vaya a realizar un ajuste exigido por el FMI sino que también instó a los gobernadores y legisladores de la oposición a trabajar en un proyecto de presupuesto 2019 de manera “responsable, con equilibrio fiscal y crecimiento”.

“No hay que plantear escenarios de fantasmas donde nos vienen a pedir exigencias desde el FMI. Lo que nos piden es un programa concreto y responsable. Lo mismo que nos puede plantear el Fondo lo piden los acreedores que nos prestan plata. Si queremos reducir nuestra dependencia hay que llegar al equilibrio fiscal lo antes posible”, explicó.

En este punto, Peña remarcó: “Hay que mostrar claridad del desafío que enfrentamos y es que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos porque eso genera inflación o deuda”.

El jefe de Gabinete admitió, al igual que lo había hecho el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que este año habrá un menor crecimiento de la economía en función de lo previsto.

Al aclarar la idea de que “la Argentina está en un escalón más abajo de confianza”, explicó que se debe a “factores internos y externos”.

Por otra parte, fuentes de Gobierno dijeron que Macri les pidió a todos sus ministros dialogar con los gobernadores y los representantes del Congreso para “asumir responsabilidades y hacer en el Estado lo que hace hoy el sector privado, que tiene crecimiento sostenido y competitividad”.