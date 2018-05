Núñez Carmona desligó a Boudou de la compra de Ciccone

El socio del exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, José María Núñez Carmona, sostuvo que el exfuncionario nunca intervino en ningún negocio junto con él y lo desligó de lo relativo a la compra de la ex Ciccone Calcográfica. “Nunca intervino Boudou en ningún negocio que tuviera que ver conmigo”, afirmó además Núñez Carmona al ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo juzga junto al exvicepresidente del kirchnerismo por delitos vinculados a esa imprenta.

Además, desmintió al arrepentido y también acusado Alejandro Vandenbroele al sostener que no conoce ni nunca tuvo vínculos con Jorge Brito y su hijo Jorge Pablo Brito, del Banco Macro. Por su lado, Boudou repitió los mismos argumentos que ya había presentado en otras apariciones. Aseguró que no hubo reuniones con los hermanos Ciccone, como sostiene la acusación, y que el aportante del dinero fue el empresario Raúl Moneta.