El dólar rompió su techo y ayer alcanzó los $23,72

En medio de una fuerte intervención del Banco Central (Bcra), que habría vendido unos USD 1.100 millones, el dólar se disparó 57 centavos a $23,72 este viernes en agencias y bancos y terminó la semana con un avance de 6,8%, la mayor suba desde diciembre de 2015, cuando se eliminó el cepo cambiario.

El billete, que encadenó su quinta alza consecutiva, tocó un nuevo récord intradiario en los $24,24, en una rueda donde el Banco Central vendió USD 1.102 millones según confirmaron fuentes oficiales.

Además, en el segmento de Lebac, desembolsó 30.000 millones para aspirar Lebac a 5 días, cuya tasa superó el 70%, pero finalmente cerró en el 47%.

El ascenso se produce en momentos de una alta tensión cambiaria por la incertidumbre abierta en torno al futuro de las finanzas domésticas.

Las negociaciones entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir ayuda financiera no logran calmar a los mercados, lo que obligó a la autoridad monetaria a desprenderse de más reservas para frenar la debilidad de la moneda.

“Técnicamente el blindaje con el FMI, y posiblemente otros organismos internacionales, es positivo”, comunicaron especialistas de la consultora Portfolio Personal.

“La lectura económica de esto es más compleja, pero no irrelevante cuando enfrentamos una crisis de confianza o expectativas”, indicaron.

Los mínimos de la jornada se anotaron en los $23,05 con las primeras operaciones pactadas, una suba de treinta y seis centavos respecto del cierre del jueves último.

Luego, la escasa oferta privada y la solidez de la demanda impulsaron rápidas subas del tipo de cambio que fueron morigeradas por las discontinuas pero intensas intervenciones de la autoridad monetaria.

Los precios de regulación no siguieron un patrón definido.

Los máximos alcanzaron los $23,95 a determinada hora del día en bancos privados, un nivel que no pudo sostenerse después de reiteradas ventas oficiales.

Finalmente, una última y más agresiva aparición del Central acomodó los valores en el rango del cierre.

El volumen operado sube un 87% a USD 1.617 millones, el más alto del mes.

Con las ventas de ayer, la autoridad monetaria lleva vendidos casi USD 6.000 millones desde el 25 de abril, día en que comenzó la actual racha alcista del tipo de cambio.

El analista Gustavo Quintana indicó que "la incertidumbre y el nerviosismo dominaron otra vez el desarrollo de las operaciones” y que se registró una “demanda exacerbada y escasez de oferta genuina”.