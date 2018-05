Argentina negocia con el FMI un crédito bajo la modalidad “stand by”

La Argentina pidió al FMI un crédito “stand by” de “alto acceso” por un monto no revelado y la respuesta del organismo podría demorar hasta seis semanas, según trascendió en el marco de las negociaciones iniciadas en Washington por el equipo económico.

Un día después del anuncio del presidente Mauricio Macri de pedir auxilio financiero al Fondo para enfrentar la crisis cambiaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hizo la solicitud formal en el marco de una reunión introductoria con Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del organismo.

Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron que se trató de una “primera reunión introductoria para discutir los próximos pasos en el proceso de negociación” y señalaron que estos procesos duran alrededor de seis semanas. Hoy, Dujovne continuará las reuniones: por la mañana se encontrará con David Malpass, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro norteamericano -quien respaldó públicamente las reformas del Gobierno-, y por la tarde con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

Las fuentes consultadas aclararon que “no hay que esperar que el ministro retorne con el acuerdo bajo el brazo porque la negociación recién comienza”.

Si bien no revelaron el monto del auxilio financiero que otorgará el Fondo, se estima que rondará los 30.000 millones de dólares, que podría ser utilizado por la Argentina en caso de necesitar fondos extraordinarios. En 2003, la Argentina firmó con el FMI los últimos préstamos stand by, que por lo general tienen plazos de dos a tres años, los fondos se reciben en cuotas y tienen un monitoreo intenso por parte del organismo multilateral.

Dujovne tiene previsto retornar mañana al país para informar al Presidente sobre las gestiones, aunque algunos de los integrantes de la misión se quedarán en Washington para continuar con reuniones técnicas.

Del encuentro con Werner participaron también Nigel Chalk y Roberto Cardarelli, quienes integran la representación de la Argentina ante el FMI. La misión del Ministerio de Hacienda negocia cerrar un acuerdo con el organismo para suscribir alguno de los programas que le permita acceder a fondos que la Argentina podría requerir en caso de urgencia y para afrontar temblores cambiarios.