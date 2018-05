La oposición en Diputados se acerca a la media sanción y el Gobierno apuesta a gobernadores

La oposición, con el proyecto de reducción de tarifas que elaboraron el Frente Renovador y Argentina Federal, irá hoy por tercera vez a la Cámara de Diputados para conseguir la media sanción de la iniciativa, algo que conseguirá con la mitad más uno de los presentes (129 votos en caso de estar todos) porque ya tiene dictamen de mayoría, a diferencia de las otras dos veces que no prosperó la discusión por necesitar los dos tercios.

Junto con el bloque de los gobernadores y de los massistas estarán el Frente para la Victoria, la Izquierda y algunos monobloques, lo que le permitirá tener quórum propio y lograr la media sanción. Por ende, resignado, Cambiemos ya volcó la negociación a otros dos puntos que tienen muchas chances de prosperar.

Por un lado, el oficialismo quiere conseguir la sanción definitiva -ya pasó por el Senado con cambios- de la ley de Financiamiento Productivo, pedida por Mauricio Macri en su discurso del 1° de marzo. Como es un tema que está en ambos pedidos de sesión, la puja será para que primero se discuta esto y luego tarifas. Pero sucede que en el temario de la oposición -que es el que se impondrá porque Cambiemos no tiene quórum propio- aparece segundo, después de tarifas. Lo que quiere el Gobierno es invertir el orden.

La sesión especial solicitada por Mario Negri, Nicolás Massot y Silvia Lospennato, entre otros, es a las 10.30. Y la del Frente Renovador y Argentina Federal a las 12. Lo que acordarán es realizar una sola sesión pero debatiendo primero Financiamiento Productivo y luego tarifas. Así, se desactiva una pelea de egos por quién tiene más convocatoria y Cambiemos, ya consciente de que no puede frenar el embate por las tarifas, se va “conforme” con lograr la aprobación de su ley. Se terminaba de resolver al cierre de esta edición en la reunión de labor parlamentaria entre todos los presidentes de bloque con Emilio Monzó.

El otro punto de la negociación es por la quita de la reducción del IVA en el proyecto. Desde el Ejecutivo es el punto que más rechazan, alegando que no solo se desfinancia el Estado sino también las provincias. Y que el costo financiero sería un golpe importante. Pablo Kosiner, presidente del interbloque Argentina Federal, la voz de los gobernadores en la Cámara baja, ya anticipó que ellos estarían dispuestos a poner en consideración quitar este aspecto, al menos para los usuarios residenciales. En el caso de las Pymes aún resta definirlo, pero también avanzaría.