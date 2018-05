Por contexto mundial y demanda sostenida, el dólar subió a $22,33

El dólar avanzó cinco centavos ayer a $22,33 en agencias y bancos de la city porteña, ante una marcada cautela operativa con la consiguiente falta de negocios de importancia. De esta manera, el minorista acompañó de manera parcial al Mercado Unico y Libre de Cambio (Mulc), donde la divisa subió ocho centavos a $21,96 en una rueda con bajo volumen de negocios (cayó un 28% a USD 575 millones).

Operadores señalaron, en este marco, que "no se advirtieron ventas de dólares por parte de los bancos, tal como se esperaba, para ajustarse a la nueva normativa que limita la tenencia de divisas extranjeras al 10% en las entidades financieras, que comenzó a regir ayer.





También puntualizaron que el Banco Central no intervino en el mercado cambiario pero estuvo presente en el segmento secundario de Lebac, donde la de 45 días, subió al 38%, casi cuatro puntos más que la jornada anterior. Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, consideró que debe continuar la cautela en cuanto a posiciones de mercado en un escenario "donde lo que está pesando es claramente el riesgo argentino, y que aún se cree no digirió completamente la salida de inversores extranjeros que venían a hacer carry trade. Deberemos esperar a que baje la 'espuma' para reestimar el nuevo piso y techo con en el que se moverá el dólar en las próximas semanas". Agregó que "en el muy corto plazo, entendemos que la zona marcada el viernes debería ser un techo (en $21,8 - $22,2), con un piso igual no mucho más abajo (en $21 - $21,30)".

Puntuales operaciones registradas en el arranque en los $21,50 marcaron el valor más bajo de la rueda. Luego, la demanda por cobertura se hizo presente nuevamente desde temprano con una leve presión sobre la cotización del dólar que escalonó subas hasta tocar los $21,94. Los buenos niveles alcanzados por el tipo de cambio parecieron estimular la aparición de algunos vendedores, situación que generó bajas de los precios. Sobre el final, la reaparición de la demanda y la insuficiencia de oferta provocó una reacción del dólar que sobre el final tocó los máximos en los $21,96.

El mercado local se movió línea con el mundo, en el que el índice dólar alcanzó su mayor nivel en lo que va del año, ante la expectativa creciente de que los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos impulsen a la divisa. En Brasil, avanzaba un 0,7%; en México, un 1,1% y en Chile, un 1,2%. "En un escenario global que sigue presentándose muy complejo y con un proceso de apreciación del dólar en el mundo, la vulnerabilidad local amplifica los efectos de esos movimientos con un impacto que incorpora factores locales para mantener todavía cierta presión sobre el tipo de cambio", destacó el analista Gustavo Quintana.