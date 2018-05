El Presidente se reunió con la Mesa Nacional de Cambiemos y ratificó el rumbo de la economía

En medio de la tensión por el dólar y la disputa con la oposición por la suba de las tarifas, y en una clara señal de unidad después de los tropiezos económicos de la semana pasada, el presidente Mauricio Macri reunió ayer en el primer piso de la Casa Rosada a la Mesa Nacional de Cambiemos y alineó a todos los integrantes de la coalición de gobierno.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que en el encuentro “se ratificó el rumbo político, económico y social, sin dejar de admitir dificultades para conseguir los resultados que merecen los argentinos”. “Hemos ratificado el rumbo en todos los aspectos”, sostuvo Cornejo y agregó: “Los resultados que queremos alcanzar se han alcanzado incipientemente. Otros no tanto... pero debemos seguir en esta misma dirección”, apuntó ante la prensa.

De esta forma, el dirigente radical buscó mostrar una imagen de cohesión dentro de la coalición oficialista, luego de una semana complicada por el alza del dólar.

Sobre la sesión de mañana en el Congreso en la que la oposición buscará aprobar un proyecto para frenar el aumento de tarifas de servicios, Cornejo dijo que espera “una sesión tranquila y no como la de la reforma previsional” en diciembre pasado. El mendocino sostuvo incluso que “el Congreso no tiene por qué tratar tarifas”, al tratarse de una atribución de la Casa Rosada y consideró que el de la oposición es “un proyecto demagógico que le va a generar mucho perjuicio a la Argentina”. “No está resuelto si se va a vetar o no. Pero se va a conversar mucho con gobernadores sobre su costo fiscal”, apuntó.



Por su lado, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, detalló el panorama en la Cámara baja de cara a la sesión del miércoles. La mesa de Cambiemos resolvió que habrá “unos pocos” legisladores del oficialismo -entre ocho y diez- que harán de voceros en el recinto de Diputados y que intentarán rebatir los argumentos de la oposición en relación a las tarifas. Elisa Carrió, que la semana pasada se reunió con el ministro Juan José Aranguren, será una de ellas.

Junto al Presidente estuvieron la vicepresidenta, Gabriela Michetti, el jefe de gabinete, Marcos Peña; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La gobernadora y el jefe de Gobierno se habían reunido previamente a solas con el presidente Macri, quien le ratificó que continuarán las obras que están en marcha, ante rumores de recortes. Además participaron el gobernador Gerardo Morales, el ministro Rogelio Frigerio, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; los diputados Mario Negri, Juan Manuel López, José Cano y Nicolás Massot; el senador Luis Naidenoff, y los legisladores Francisco Quintana -vicepresidente primero de la Legislatura porteña- y Maximiliano Ferraro.