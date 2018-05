Por un escándalo, la Daia le pidió la renuncia a su presidente

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) le pidió el sábado la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, informaron desde la entidad. El alejamiento del dirigente, que se concretará hoy, se desencadenó a partir de un polémico episodio que fue denunciado por la actriz Esmeralda Mitre.

La Daia sostuvo que la renuncia estuvo motivada por "hechos de público conocimiento", en referencia a un supuesto pedido de soborno en el domicilio de la actriz y un posterior intento de acoso.

"La comisión directiva de Daia, representación política de la comunidad judía argentina, ha solicitado la renuncia de su presidente en razón de hechos de público conocimiento que deberán esclarecerse", señaló la entidad mediante un comunicado, que no daba detalles sobre lo ocurrido. Lo hizo después de una reunión especial del Consejo Directivo.

La actriz también hizo pública ayer su versión: "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas".

Esmeralda Mitre agregó: "Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo".

La renuncia se hará efectiva a primera hora de hoy y asumirá en su lugar el vicepresidente Alberto Indij. Cohen Sabban, que debía terminar su mandato en noviembre próximo, ya estaba lanzado en su campaña para ser reelegido al frente de la entidad.