Anunciaron la baja de la meta de déficit fiscal y habrá menos gasto

En medio de la incertidumbre por la disparada del dólar, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció este viernes que el Gobierno se ajustará un poco más el cinturón.

El funcionario indicó, en una conferencia de prensa junto a su par de Finanzas, Luis Caputo, que decidieron bajar la meta del déficit fiscal para este año desde 3,2 a 2,7% del PBI.

Esta baja de la meta, si se cumple, consistirá en un ahorro de USD 3.200 millones, dijo Dujovne. Un ahorro en las finanzas publicas y en las necesidades de financiamiento.

El déficit después de pagar intereses también bajaría de 6% a 4,9%, siempre con relación al PBI.

“La Argentina no puede seguir viviendo de prestado, como dice el Presidente. Queremos dejar de emitir deuda y depender de los mercados”, sostuvo.

Dujovne dijo que el gasto creció 18% en el primer trimestre y que el segundo lo hará a un ritmo similar para luego entre el tercer y cuarto trimestre ir bajando a tasas del 15%, en línea con la meta de inflación que, según él, actúan como un articulador del programa económico y no como un pronóstico, una definición polémica en tiempos en que las expectativas inflacionarias se disparan.

El ministro explicó que en ese medio punto de déficit que se va a ahorrar, un tercio llegará por una mejora en la recaudación, y dos tercios de ahorros de bienes y servicios de la administración pública. Habrá $30.000 millones menos de gasto en infraestructura.

“Duele porque siempre es el gasto que menos queremos tocar, pero hay que acelerar la convergencia (hacia las metas) por la volatilidad externa”, precisó.

El funcionario opinó que los proyectos público-privados que ya están en marcha podrían reducir este gasto en capital.

Por otro lado, Dujovne dijo que "las metas de inflación no se van a cambiar. Siguen siendo del 15% para 2018, del 10% para 2019 y del 5% para 2020".

Acompañado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, Dujovne comenzó explicando el programa fiscal del Gobierno y luego respondió preguntas vinculadas a la cotización de la divisa norteamericana.

"Hay un fenómeno global de apreciación del dólar. Han subido las tasas de interés en Estados Unidos y las monedas emergentes se han depreciado. Las tasas del Banco Central subieron (al 40%) para restarle volatilidad al mercado", dijo respecto al dólar, que el jueves escaló hasta los 23,30.