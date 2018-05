Pablo Moyano no descartó un paro general contra la reforma laboral

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, no descartó este miércoles la convocatoria a un paro general “para frenar la reforma laboral” que impulsa el Gobierno y consideró que una baja en las indemnizaciones “no puede pasar en el Congreso”.

“Se va a tener que consensuar con el resto de los dirigentes si se va a un paro general”, señaló Pablo Moyano, aunque no aclaró si eso incluía a dirigentes del resto de la CGT de los que el camionero se distanció o sólo a los del sector que viene actuando en conjunto con Camioneros, como las dos CTA con las que marchó el 21 de febrero pasado.

El sindicalista, al referirse al proyecto de reforma laboral con el que el oficialismo volverá a la carga, consideró que “la baja de las indemnizaciones va a traer una ola de despidos”.

Y aclaró: “Nosotros vamos a salir a la calle a frenar esta reforma como hicimos en diciembre con el ajuste a los jubilados”.

El hijo de Hugo Moyano advirtió que “este intento de reforma laboral implica quitarle derechos a los trabajadores” y calificó como una “provocación” que el proyecto haya trascendido en la víspera del Día del Trabajador.

Y volvió a cuestionar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y sostuvo que “si es tan bueno el proyecto, que le explique a los trabajadores que van a cobrar menos”.

“Me preocupa que sindicalistas y políticos puedan apoyar la reforma laboral, ojalá que eso no pase y que la rechacen”, agregó, al hacer alusión a dirigentes de la CGT.