Dilma trajo al país la campaña por Lula Da Silva

Dilma Rousseff llegó a la Argentina para desarrollar una amplia agenda política que la unió con pocas horas de diferencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Eduardo Duhalde, la CGT y el ambiente intelectual en la Feria del Libro de Buenos Aires. Su objetivo: plantar bandera y recoger apoyos en la campaña por la libertad y la carrera presidencial de Lula Da Silva.

En el acto oficial de la CGT por el Día del Trabajador junto a Dilma Rousseff, el integrante del triunvirato de conducción, Héctor Daer, rechazó este martes la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y respaldó al ex mandatario Luiz Inácio “Lula” Da Silva.

“No sólo somos solidarios, sino que venimos a comprometernos a acompañar el proceso para que el compañero Lula sea liberado y no sea proscripto en las elecciones que seguramente va a ganar en la república hermana de Brasil.

No tenemos duda, ninguno de los argentinos, que tu destitución (la de Rousseff) tuvo que ver con los cambios posteriores”, expresó Daer.

Con Cristina

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes en su departamento del barrio porteño de Recoleta a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con quien dialogó sobre la situación del líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, entre otras cuestiones.

“Primero de mayo con Dilma. Hablamos de Lula, primer presidente obrero de Brasil, del ataque a los gobiernos populares y del retroceso social y económico de nuestros pueblos después del ataque”, sostuvo la líder de Unidad Ciudadana.

A través de su cuenta de Twitter, CFK publicó dos fotografías junto a Rousseff en el living de su departamento ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

“Argentina y Brasil, demasiadas coincidencias para ser casualidad. Todo tiene que ver con todo”, concluyó la ex jefa de Estado.

Feria

“En Brasil usaron la ley para violar la ley. El golpe buscó encuadrar a Brasil en el neoliberalismo, buscó acabar conmigo, con el PT y convertir a Lula en víctima de la Justicia”, sostuvo la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien llegó a la Feria Internacional del Libro 2018 de esta ciudad para presentar “Lula: la verdad vencerá”.

“Temo por la vida de Lula, temo por la comida que ingiere y el agua que toma, temo porque impidieron que lo visite un médico”, dijo la ex mandataria y advirtió: “Libre o preso, Lula será elegido presidente de Brasil”.

En tanto, Rousseff también le dedicó una crítica al presidente Mauricio Macri.

Fue cuando llamó a protestar por la ruptura de la Unasur, bloque regional cerrado por Argentina y aliados.