Suba del 15% para sueldos bancarios

Tras una larga negociación, que incluyó paros de hasta dos días seguidos, los bancarios llegaron a un acuerdo y cerraron la paritaria en 15% a partir de mayo y una cláusula de revisión, que no tiene fecha, y está atada a la evolución de los precios.

El acta se firmó en la madrugada del sábado, después de una noche de negociaciones, que concluyó una seguidilla de cinco reuniones formales (todos los días de esta semana) en el ámbito del ministerio de Trabajo.

La paritaria se firmó dos meses más tarde que el año pasado. Los bancos ya habían dado un 7% a cuenta. El viernes se acordó un 15% en dos etapas: 10% en enero y 5 % en mayo, no acumulativo. Tiene, como el año pasado, una cláusula de revisión si la inflación supera el 15%, pero no tiene fecha. Si sucede, se armará una mesa de discusión para fijar un nuevo ajuste.

La diferencia entre el 7% que venían pagando los bancos desde enero y el 10% acordado se pagará dentro de los próximos 15 días.

El salario conformado inicial del sector quedó en $ 26.628,92 al 30 de diciembre de 2017. Así, con los aumentos, pasará a ser de $ 30.624,42, incluyendo la participación en las ganancias del sistema, indicó la Bancaria.

Además, se sumará un pago remunerativo de $ 8.500 que se liquidará en tres cuotas en mayo ($ 4.000), julio ($ 2.500) y septiembre ($ 2.000). En total, el acuerdo alcanza a unos 100.000 trabajadores bancarios.

La Bancaria logró mantener la compensación por el Día del Bancario, que será como mínimo de $ 25.944,72 (20% más que el año pasado) y se pagará en los días previos al 6 de noviembre.

El convenio contempla también una rebaja de los aportes solidarios de parte de los empleados a la obra social. El aporte de los afiliados bajará de 2 a 08%. Y la cuota solidaria (para el trabajador no afiliado) de 1 a 0,5%.

"Sabemos de la lucha de decenas de miles de bancarios que nos sostiene. Por lo mismo no hay duda que en el actual contexto nacional no era inteligente demorar la firma del acuerdo, más si tenemos en cuenta que representamos necesidades alimentarias de exigencia cotidiana para nuestras familias", indicó La Bancaria en un comunicado. "Estamos logrando sostener el poder adquisitivo de nuestro salario. Ello nos fortalece en la lucha por condiciones más justas de labor", agregó.