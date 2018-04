Cortocircuito entre el PJ de Pichetto y el oficialismo

El peronismo federal le respondió al Gobierno nacional por su intención de "captar" a 20 legisladores de su espacio, sobre todo aquellos que responden a algunos gobernadores, para evitar que el proyecto anti tarifas se convierta en ley y consideraron que no ven la "posibilidad de que eso ocurra".

"Me parece penoso que el Gobierno en vez de sentarse a dialogar reconozca que va a presionar y tratar de lesionar la construcción política de otro espacio", aseguró el jefe de la bancada de Argentina Federal, Pablo Kosiner, desde Córdoba donde una comitiva de 40 diputados y senadores se reunió con el gobernador Juan Schiaretti.

"Esta es la misma fuerza que le permitió al Gobierno acordar con los holdouts, llevar adelante con límite el blanqueo de capitales, firmar el pacto fiscal. Pero tiene que entender que las tarifas así son inviables y que brindar gobernabilidad no es cogobernar", agregó el diputado.

La jefa de la bancada massista, Graciela Camaño, también se mostró preocupada: "No me asombra la actitud y tampoco creo que debo impugnarla porque cada uno tiene su estrategia pero sí lamento que el presidente Mauricio Macri indudablemente no toma conciencia de la gravedad del tema ni de que es posible resolverlo".

Para Camaño la actitud de Macri "responde a las empresas y no a los intereses de los ciudadanos".

"Nosotros no decimos volver atrás y planteamos una tarifa que haga que el ciudadano sea cuidadoso de la energía pero no acordamos en que la única solución sea esta", manifestó la legisladora del massismo.

En el flamante frente, que reúne a los peronistas federales que responden a gobernadores, a massistas y randazzistas observan la maniobra como una muestra de preocupación del gobierno ante la unidad del peronismo y un intento de buscar erosionar el espacio.

Tras la foto de respaldo con Juan Schiaretti, un salto para el espacio que nació a principio de mes de la mano de un puñado de legisladores en Gualeguachú, el frente opositor que reúne al peronismo federal, al massismo y el randazzismo, saldrá a recorrer el país para consolidarse y sumar gobernadores.

"Hemos decidido militar este proyecto nacional recorriendo cada provincia", anunció el senador Carlos Caserio, durante el plenario con más de 500 dirigentes del PJ. El objetivo, aseguran, es "mostrar a este peronismo, que no es el que nos gobernó en los últimos años".

El grupo cuenta también un guiño clave de otros mandatarios que todavía se mostraban dudosos. El sanjuanino Sergio Uñac, el vecinalista renovador de Misiones, Hugo Passalacqua y el riojano Sergio Casas.