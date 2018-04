Delgado, el fiscal que complica a Macri tras la decisión de Bonadio de investigarlo: “Es vergonzoso”

El fiscal Federico Delgado opinó acerca de la decisión del juez Claudio Bonadio, quien el jueves denunció que tanto él como el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, violaron sus deberes como funcionarios públicos porque no hicieron declarar al arrepentido de Lava Jato, Leonardo Meirelles, bajo juramento de decir la verdad.

"Desde el punto de vista técnico me parece que es un helado caliente", consideró Delgado en declaraciones a la prensa metropolitana. "¿Vos viste alguna vez un helado caliente? Yo tampoco. No tiene ni pies ni cabeza", comparó. Molesto por el revés que implicó la decisión del juez de desvincular al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, de una acusación que se desprende de la megacausa Odebrecht, y la denuncia contra el fiscal y su par, Rodríguez, Delgado aseveró: "Por experiencia propia, sé que Bonadio usa las causas para ejercer venganzas personales". "Está mal que lo haga un juez, pero el tipo es juez y lo hace", acusó.

Las palabras de Delgado van en línea con lo que declaró ante los medios este jueves pero también a lo que dejó entrever en su círculo íntimo. “Si cada vez que un fiscal toma declaración que a un juez no le gusta y recibe una denuncia, la verdad, que estamos jodidos”, precisó Delgado a su entorno en los últimos días, según reflejó la prensa.