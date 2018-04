Macri volvió a justificar aumentos: “No hay otra salida”

En el marco de la jornada que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados para proyectos que buscan frenar el aumento de las tarifas, el presidente Mauricio Macri volvió a justificar las subas, y sostuvo que “no hay otra salida”.

“Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale”, puntualizó desde la localidad santafesina de Las Rosas, a donde viajó para recorrer una planta de la empresa metalúrgica Crucianelli que produce máquinas agrícolas.

Retomando el mensaje que emitió el lunes desde las instalaciones de Vaca Muerta, el Presidente subrayó que “todos tenemos que comprometernos” a cuidar la energía y remarcó que “si el país no tiene energía, no puede crecer”. El jefe de Estado puntualizó que la Nación “está haciendo obras importante para llevar el gas a lugares donde no existen”.

“Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace muchos años y en los próximos cinco años van a mejorar la distribución”, señaló.

Asimismo, dijo que el Gobierno busca que haya más paridad en las tarifas de la zona metropolitana con las del resto del país, y puso de relieve que los valores que los usuarios abonan por energía siguen siendo “muchísimos más bajos que los que los que se pagan en Uruguay o Chile”.