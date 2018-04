Cambiemos impuso su número en Diputados para frenar los proyectos contra suba de tarifas

El interbloque Cambiemos evitó ayer el intento de los bloques opositores de debatir en sesión especial una veintena de proyectos sobre las tarifas, desde retrotraerlas a diciembre del 2017 hasta congelar esos valores hasta fines del 2019 imponiendo su mayoría numérica. La oposición aseguró que habrá nuevos intentos.

La oposición parlamentaria reunió primero el quórum necesario para debatir en el recinto de Diputados el proyecto de ley que modifica el esquema tarifario de servicios públicos, tras su fracaso de hace una semana, cuando el interbloque Cambiemos no dio quórum para habilitar la sesión especial.

El bloque justicialista, junto con los massistas, el kirchnerismo, la izquierda, y bancadas provinciales aseguraron el quórum para abrir la sesión, por lo que el oficialismo se sumó, con el fin de discutir la iniciativa plasmada con base en unos 26 proyectos que oscilaban entre atenuar las tarifas o congelarlas hasta el 2019.

Sin embargo, Cambiemos se negó a tratar el tema por no contar con el dictamen necesario. En ese marco, el titular del interbloque oficialista, Mario Negri, anunció la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo, que preside el macrista Luciano Laspina, para el miércoles próximo a las 14, a fin de debatir los proyectos impulsados por la oposición que busca retrotraer los aumentos tarifarios y los actualiza a la variación salarial.

Tras seis horas de sesión, se levantó el debate y se pospuso el tratamiento de la reforma de mercado de capitales para el 9 de mayo.

El primer proyecto que se debatió fue impulsado por el peronista Diego Bossio y arrojó 132 votos a favor y 106 en contra, con lo cual no se obtuvieron los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Al fundamentar su iniciativa, el diputado peronista y ex titular del Anses en el gobierno kirchnerista dijo que el oficialismo “no tiene voluntad política” para discutir las tarifas y advirtió que desde el justicialismo no están proponiendo “congelar las tarifas” sino “una propuesta seria” que permita “a las familias y a las Pymes” pagar los servicios públicos.

“No utilizamos el tema tarifas como una especulación política. Queremos discutir un tema que afecta a miles de argentinos”, advirtió el diputado peronista, que remarcó la necesidad de “resolver el tema de las tarifas para que haya más crecimiento y más producción”.

Otro de los proyectos que se discutió fue propiciado por la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, que proponía la emergencia energética por un año y cuyo tratamiento sobre tablas fue trabado por la bancada del oficialismo por 134 a 100 votos, con lo cual no tuvo los dos tercios.

“Saludo que el oficialismo haya decidido venir en lugar de estar detrás de las cortinas como la semana pasada”, dijo la diputada, que cuestionó que estén “obstruyendo la sesión para debatir el tema de las tarifas”.

Agregó que “es la política en este ámbito la que tiene que resolver este tema grave” y recordó: “Hace tres años que venimos planteando este tema, cuando el señor Shell o Aranguren, que representa los intereses de sus propias acciones, con una caterva de funcionarios en los órganos de control a CEO de las empresas de energía, aterrizó en el área energética”.

Por otra parte, también se rechazó por 130 votos afirmativos y 102 en contra el tratamiento sobre tablas de un proyecto sobre tarifa social para empresas recuperadas presentado por el ex ministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof, quien dijo que si la oposición se une puede “pararle la mano al Gobierno”.