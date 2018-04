Gobierno promete que la inflación bajará desde mayo

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que "este es el último aumento de tarifas que hay", mientras confió en que la inflación "va a ir bajando".

En medio de la polémica en torno al incremento de las tarifas y las fuertes críticas por parte de la oposición respecto de la propuesta del Gobierno de "aplanar" las subas de gas, el legislador oficialista sostuvo: "Llegó un punto de colapso y estamos saliendo de esa mentira hacia una realidad con esfuerzo".

De ese modo, consideró que "el tema de las tarifas es una de las catástrofes argentinas". Pinedo aseguró: "Este es el último aumento de tarifas que hay, después seguirá aumentando con la inflación como cualquier precio".

Sin embargo, subrayó: "Es una inflación que va a ir bajando y esta es la realidad de la Argentina".

En ese sentido, resaltó que "en mayo no hay aumentos, los precios van a bajar sustancialmente".

"Ahora estamos en abril, los primeros días de mayo se va a dar un índice alto alrededor del 2% y el aumento de precios al mes siguiente va a ser de 1 y pico", estimó. Destacó, en tanto: "No soy mago, pero va a ir bajando sustancialmente".

"Lo dicen todos los economistas porque las condiciones están dadas por distintos números de la economía que así lo indican", puntualizó.

En declaraciones radiales, cuestionó que "en el kirchnerismo mientras los precios aumentaban un 800%, las tarifas aumentaban un 15%", lo cual consideró que "era absolutamente insostenible". Según sostuvo, el ajuste en las tarifas se vincula con "construir un país con futuro, un país con energía".

"Siempre alguien paga las tarifas y siempre las pagan los mismos porque el costo de la energía se puede pagar de distintas maneras, una es que la pague quien lo consume, que es la tarifa, otra es que la pague la inflación", analizó Pinedo. Argumentó que "los pobres son los que pagan aunque no la consumen".

"De la Argentina, el 60% tiene la conexión domiciliaria de gas, pero el 40% no, y esos pagan las garrafas a un precio muchísimo más alto que el del gas domiciliario", insistió.