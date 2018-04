La “abogada hot” defenderá al acusado de matar al colectivero

Fernanda Herrera, la abogada que se hizo famosa por representar a José López y por participar en el programa de Marcelo Tinelli, tomó la defensa de Jonathan Acevedo, apodado “El viejo”, a quien se lo acusa de haber disparado el arma que le quitó la vida el domingo al chofer de la línea 620, Leandro Alcaraz, en Virrey del Pino.

Herrera contó que el acusado le aseguró que "no participó del crimen", que está "preso injustamente porque no estaba en el lugar del hecho". Además, explicó que "no hay pruebas", más que las declaraciones y dichos de los testigos. "Creo en su inocencia, por eso tome el caso", destacó.

Sobre el video que Acevedo grabó el miércoles donde pedía “disculpas por haber matado por un boleto” y se reía desde el encierro, dijo que lo hizo porque fue obligado por otros internos: "Sufrió una agresión y estuvo a punto de sufrir un abuso sexual. Él está aterrado, tiene mucho miedo".

La abogada adelantó también que pedirá la libertad del joven, su traslado y la nulidad de la rueda de reconocimiento, porque "ya todo el mundo lo reconocía por las imágenes que habían circulado".

El fiscal Emilio Spatafora, a cargo de la UFI de Menores de La Matanza, pidió este jueves la liberación de Rodolfo Osorio, el menor de 17 años con el que el conductor había discutido previamente porque se negaba a pagar el boleto. Alegó que las averiguaciones obtenidas hasta el momento no son suficientes para mantenerlo encarcelado.