El Gobierno insiste con el 15% de inflación y descarta congelar tarifas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que el Gobierno hace un “combate efectivo” de la inflación y aseguró que seguirán trabajando por cumplir la meta del 15%, al tiempo que descartó una marcha atrás en el aumento de las tarifas.

Tras calificar de “demagoga” a Cristina Fernández de Kirchner por su proyecto de retrotraer los aumentos tarifarios, Peña salió a poner paños fríos a la idea no sólo de la ex mandataria sino del resto de la oposición más dura, que convocó a una sesión especial para este miércoles.

“Sabíamos que estos cuatro meses eran difíciles por los reacomodamientos tarifarios que faltaban, era el último esfuerzo que faltaba hacer. Lo que viene es una cuestión mucho más acotada. Seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%, estamos convencidos que lo más complejo está terminando ahora”, aseguró el funcionario tras la reunión de Gabinete en Casa Rosada.

Sobre la movida de la oposición para llevar el tema al Congreso, el ministro coordinador apuntó contra Cristina: “Una cosa es la actitud demagógica e irresponsable de quienes quebraron el sistema energético y económico en nuestro país, como la ex presidenta y no nos sorprende. Sabemos que no está en una actitud constructiva”.