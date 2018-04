Sturzenegger: Bcra evalúa subir la tasa para alcanzar el 15% de inflación

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró ayer que “bajar la inflación es lo más importante que se puede hacer para estimular la economía, impulsar el crédito y bajar la pobreza”.

En una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Central y al analizar el resultado de 2017, Sturzenegger sostuvo que el país atravesó un período de “crecimiento económico con una fuerte desinflación”.

Así lo indicó al presentar el Informe de Política Monetaria del primer trimestre de este año.

“Nuestro escenario es una inflación del 15%”, dijo Sturzenegger, y añadió que “si ese escenario no se diera tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso puntual es subir la tasa de interés”.

“Hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que estábamos esperando, sin duda alguna”. Continuó: “La inflación del trimestre no fue la que queríamos. Entendemos que hubo shocks bastante importantes, como por ejemplo que el Gobierno haya concentrado los aumentos de precios regulados en estos cuatro meses”.

Luego dio un mensaje esperanzador cuando aseveró que la concentración de aumentos “allana el camino y nos hace ser optimistas de acá en adelante”. Aunque previsor, advirtió que “la inflación tiene que bajar mucho desde mayo” y si esto no ocurre el Bcra habrá de intervenir.

“Ahora el Banco Central mirará muy de cerca la tasa de inflación mensual y que la suba del primer trimestre fue transitoria; de lo contrario se endurecerá la tasa de política monetaria”, aseveró Sturzenegger.

El jefe de la entidad monetaria indicó que a pesar de haber “registros de inflación poco alentadores en el primer trimestre del año, el Banco Central considera que el nivel actual de tasas, en 27,25%, es el adecuado”.

En coincidencia con el mensaje del Gobierno, Sturzenegger remarcó en más de una oportunidad que la aceleración de la inflación es sólo “temporal” e insistió en que bajará fuertemente a partir de mayo. Aunque, por las dudas, envió un mensaje (también a la Casa Rosada) que en caso contrario procederá a “aumentar la tasa de interés” de referencia para tratar de alcanzar la meta oficial del 15% prevista para todo el 2018. Admitió que estarán muy atentos al comportamiento de precios de las próximas semanas.

El titular del Banco Central tampoco descartó intervenir en el mercado cambiario. Si bien Sturzenegger siempre fue un defensor de la flotación cambiaria explicó que la intervención que llevaron a cabo para sostener el valor del divisa se hizo porque el mercado tenía una idea diferente de lo que haría el Banco Central.

“En 2017 empezamos un endurecimiento de la política monetaria, hicimos hincapié en la baja de la inflación núcleo, que de alguna manera adelantó la baja de tasas que estábamos anticipando para la primera parte del año. Lo encaramos cautelosamente con dos movimientos pequeños, pero creo que hubo una lectura equivocada de lo que íbamos a hacer y por eso paramos este proceso de baja de tasa, hasta que se entendiera mejor”, explicó.

Luego destacó que en el país hace 6 trimestres consecutivos que crece la economía, que está aumentando el crédito y que se redujo la pobreza.