Submarino: Aguad dio explicaciones ante fuertes reclamos de los familiares

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, adelantó que el Gobierno nacional comenzó “las actuaciones de contratación directa” de un sistema teledirigible para la búsqueda del submarino ARA San Juan.

Aguad brindó un informe ante la comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida en noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo, en una audiencia en la que respondió preguntas de la oposición sobre las condiciones en las que se hallaba el buque y el operativo de búsqueda.

El ministro también escuchó duros reclamos de los familiares por lo que denominaron “mentiras” de las autoridades luego de la desaparición del submarino y reclamaron que no se abandone la búsqueda.



Aguad, aseguró que el Gobierno tiene decidido buscar el submarino ARA San Juan “el tiempo que sea necesario”. “La prioridad en todo momento fue encontrarlo. Hace mucho tiempo lo venimos buscando y lo buscaremos el tiempo que sea necesario”, aseguró.

Tras destacar la “reasignación de partidas” presupuestarias para llevar adelante esa tarea, el funcionario expresó: “No se escatimaron esfuerzos ni gastos” y resaltó además que su cartera “ha colaborado sin medidas con la jueza” de la causa, quien -subrayó- “tiene todo, absolutamente todo” a disposición.

“La Armada gastó, hasta el momento, 780 millones de pesos en la operación de búsqueda del submarino ARA San Juan. No hay problemas de recursos, ninguno”, remarcó.

En otro tramo de su exposición, Aguad dijo que “toda la información hace presumir que fue una implosión. Es muy difícil que haya sido una explosión. Eso lo tiene que investigar la jueza (Marta Yáñez) porque forma parte de la causa judicial”, afirmó.

“Entiendo el dolor, aunque algunos no crean lo que pienso, no hay respuestas mientras no encontremos el submarino. Yo no puedo ponerme en el lugar de ustedes porque la pérdida es suya”, dijo el ministro ante las fuertes recriminaciones de los familiares.

Además, aseguró que “hace 5 meses que me ocupo sólo del submarino", que “hay cosas que no les puedo decir porque son secreto militar” y que “objetivamente, el barco estaba en condiciones de navegar”.