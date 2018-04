Arranca hoy el plan de retiros voluntarios para estatales

A partir de hoy, se inicia el plazo de más de tres meses que tendrán los empleados de la administración pública central para adherir al sistema de retiros voluntarios, con el cual buscan reducir el gasto público en remuneraciones. El régimen está dispuesto por la ley 27.431 y el decreto 263/18, que vencerá el 31 de julio próximo. El decreto divide a los empleados estatales en tres grupos, que en virtud de la antigüedad y de los años de servicio accederán a distintos beneficios:

Personas de 65 años o más, con los años de servicio necesarios para jubilarse: tendrán derecho a la percepción de 24 cuotas no remunerativas mensuales, iguales y consecutivas. Cada cuota será equivalente al monto de la remuneración neta mensual.

Personas de entre 60 y 65 años: tendrán derecho a la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales.

Personas de hasta 60 años de edad, con dos o más años de antigüedad: tendrán derecho a la percepción de una suma no remunerativa al finalizar su relación de empleo conforme la antigüedad que registre, más cierta cantidad de cuotas conforme a dicha antigüedad.