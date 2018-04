El interior protesta por los tarifazos

La población comienza a inquietarse por los fuertes aumentos de las tarifas de servicios públicos, que en muchos casos se tornan impagables, y en ese marco se realizaron marchas y se hicieron oír protestas en varias ciudades del interior durante los últimos días.

Exaltación de la Cruz y Saladillo fueron dos de las primeras comunidades en manifestarse por las calles de sus ciudades, frente a lo que consideran un brutal golpe al bolsillo de los sectores más bajos y la clase media.

Afecta a hogares y pymes

En esa línea, no sólo se hicieron reclamos por el tarifazo aplicado en la energía eléctrica y el gas en los domicilios, sino que pequeños industriales y comerciantes expresaron que con estos valores, no pueden continuar con sus emprendimientos.

En tanto, en 9 de Julio, autoconvocados comenzaron a juntar firmas para que se retrotraiga el cuadro tarifario vigente y llevaron la queja para que la cuestión sea tratada en el concejo deliberante local, mientras pidieron al jefe comunal de Cambiemos, Mariano Barroso, que los escuche e intervenga en el debate.

Los movilizados piden que se decrete la Emergencia Energética y que la cooperativa local Mariano Moreno baje los costos del servicio. Allí, concejales de Cambiemos presentaron un proyecto en el que piden la Readecuación de Cuadro Tarifario en el distrito.

"La readecuación del cuadro tarifario llevado adelante por la provincia, sigue marcando y atenuando la gran diferencia entre los valores de distribución entre el interior y centro de la provincia", expresó la iniciativa de los ediles oficialistas.

El proyecto de resolución señaló que "debido al nuevo cuadro tarifario que rige en Provincia de Buenos Aires, establecido por el Gobierno Nacional y llevado adelante por las distribuidoras que operan en la provincia, se solicita readecuar los valores de producción y distribución de energías, subsidiados y congelados por más de diez años que generó el atraso y las dificultades financieras que por décadas vivieron las cooperativas de la región".

En la localidad bonaerense de Azul, se desarrolló una protesta para reclamar contra aumentos "desmedidos" en facturas de luz, agua y gas. Juan Carlos Mingarro, impulsor de la convocatoria explicó que “hubo mucha gente, sobre todo muchos jubilados, que forman parte de un grupo que la está pasando muy mal en este momento, muchos de los cuales se privan de varias cosas por meterse temprano a la cama para no seguir gastando la plata que no tienen".

La protesta se desarrolló frente a la Municipalidad, como parte de una marcha que recorrió la calle San Martín hasta 25 de Mayo, para luego retomar nuevamente por Hipólito Yrigoyen.

"Realmente demostramos que Azul está en una situación bastante caótica en cuanto a los servicios. Hay mucha gente que se está dando cuenta ahora de esto, con la llegada de las primeras facturas con uso de verano y de principio de invierno", afirmó Mingarro.

Los reclamos se extienden

En Mendoza, diez legisladores provinciales peronista propusieron declarar la emergencia tarifaria y retrotraer los aumentos a noviembre de 2017. Argumentaron que "en dos años el agua subió 117%, el transporte público 314% y la luz 600%". Y que es necesario "asegurar la permanencia del (acceso de) la población mendocina a los servicios públicos esenciales resguardando la protección de su derecho a la salud".

En un proyecto de ley, propusieron la "declaración de la emergencia en materia tarifaria por el término de doce meses a partir de la sanción". Y que "durante la vigencia de la emergencia los servicios retrotraerán el valor de sus tarifas al establecido en noviembre del año 2017".

Asimismo, la iniciativa establece beneficios a sectores vulnerables y prohíbe el corte de suministro por falta de pago. El peronismo presentó la propuesta luego de que en los últimos dos meses tuvieran lugar protestas contra el tarifazo en diez departamentos mendocinos.

Por otra parte, en la localidad entrerriana de La Paz, un grupo de vecinos protestó la semana pasada contra lo que consideraron un aumento excesivo de la tarifa eléctrica.

Los vecinos se autoconvocaron frente a la empresa distribuidora y más tarde, tras no ser recibidos, se trasladaron hacia la rotonda de ingreso a la ciudad donde mantuvieron un corte de calle.

Unos 150 vecinos realizaron una olla popular y pidieron la intervención del intendente Bruno Sarubi y de legisladores provinciales para que eleven el problema a las autoridades de la provincia y la Nación.

La gerente general de la Cooperativa, contadora Silvia Inés Cantisani, desmintió que no haya querido recibir a los vecinos e indicó que les pidieron que se presenten delegados para no tener que "hablar a una multitud que no quiere escuchar". Asimismo explicó que todas las cooperativas eléctricas de la provincia tienen la misma tarifa que está publicada en el Boletín Oficial provincial.

"En Entre Ríos tenemos regulados los tramos de energía por consumo. Hasta 100 kilovatios es un precio, los siguientes 100 otro y de 400 para arriba otro precio. No ha habido aumentos sino quita de subsidios. Estas tarifas fueron pactadas en audiencias públicas a nivel nacional, el año pasado. Las quitas de subsidio se trasladan a los precios por lo tanto las distribuidoras lo pagamos a la generadoras y mayoristas y lo trasladamos al usuario", dijo la ejecutiva.