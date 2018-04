Declaró Fellner y hubo polémica con los fiscales

El detenido ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, prestó ayer declaración indagatoria en una audiencia que incluyó momentos de tensión con el juez Isidoro Cruz y en la cual los fiscales se retiraron en desacuerdo con el magistrado.

La indagatoria comenzó a las 9, luego de que Fellner pasara su primera noche detenido en la Unidad Penal 7 de Alto Comedero por el supuesto desvío de fondos que debían ser destinados a viviendas sociales.

En las puertas de los tribunales jujeños, el abogado de Fellner, Horacio Aguilar, lamentó la ausencia de los fiscales durante la declaración porque, según argumentó, “perdieron una posibilidad de hacerle preguntas”, ya que el ex mandatario “estaba dispuesto a responder”.Aguilar volvió a señalar supuestas inconsistencias en la investigación judicial y aseguró que a Fellner se lo acusa de organizador de una asociación ilícita pero “no describen en qué consistió la actividad de organización”.

Antes de que comenzara a declarar, los fiscales Liliana Fernández de Montiel junto a su par Diego Cussell y al titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, se retiraron de la sala luego de que requirieran informar al acusado de las causas en su contra, y el juez se negara.

También fueron llevados a declarar José Mercado, ex integrante de da Unidad Ejecutora Provincial (encargada de administrar los recursos para la construcción de viviendas sociales); y Claudia Alicia Trenque, escribana de la agrupación Túpac Amaru.

El ex gobernador está acusado como presunto organizador de una asociación ilícita junto a Milagro Sala, fraude al Estado y falsedad ideológica.

Apoyo

Los gobernadores justicialistas Juan Manuel Urtubey, Rosana Bertone, Sergio Casas, Domingo Peppo, Gildo Insfrán y Gustavo Bordet, expresaron su preocupación por la detención del ex gobernador jujeño Eduardo Fellner, al tiempo que brindaron su apoyo frente a esta situación.

A través de un comunicado, los gobernadores peronistas pidieron el pronto esclarecimiento de la causa, al tiempo que reafirmaron que Eduardo Fellner “siempre se mantuvo a derecho”.

“En este proceso de más de dos años, siempre se presentó ante la Justicia cuando fue solicitado y no existió ningún tipo de obstaculización a la investigación judicial correspondiente”, expresaron. “La intempestiva detención se ordena sin indagatoria ni procesamiento y no habiendo ningún nuevo elemento en la causa que la justifique”, remarcaron.