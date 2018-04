Lázaro Báez no quiere ir al juicio por lavado sin la ex presidenta

Después de que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le prorrogó por un año más la prisión preventiva, Lázaro Báez pidió que se anule el requerimiento de elevación a juicio oral en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, donde el juez Sebastián Casanello lo procesó por lavado de dinero y embargó en 600 millones de dólares.

El motivo es que no quiere ir a juicio sin que se resuelva la situación de Cristina Kirchner. La ex presidenta se encuentra imputada en la causa y el magistrado analiza si la llamará o no a indagatoria.

La corrupción en la obra pública y la “ruta del dinero K” tienen como común denominador a Lázaro Báez. La Justicia determinó que la defraudación con las obras viales (52 contratos por 46.000 millones de pesos) es el delito precedente de las operaciones de lavado que realizó el empresario K por 60 millones de dólares. La Sala IV de la Cámara de Casación resolvió este jueves que ambos expedientes deben juzgarse por separado.

El TOF 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez, analizará el pedido presentado por la defensa de Báez la próxima semana.

El delito atribuido en la llamada “ruta del dinero K” a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otras veinte personas procesadas en la causa -entre ellas Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi- es el de haber “integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.

El juzgado determinó que en las maniobras de lavado de activos se blanquearon 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Según el fiscal Guillermo Marijuan, en ese lapso el patrimonio de Báez se incrementó sustancialmente: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que de 2.547 millones de pesos.

Durante la instrucción, Marijuan imputó a la ex presidenta como coautora de las maniobras de lavado encabezadas por su socio comercial.