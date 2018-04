Mina Veladero: procesaron a dos ex secretarios de Estado

El juez federal Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Ambiente y de Minería del kirchnerismo, Sergio Lorusso y Jorge Mayoral.

Les imputa el delito de abuso de autoridad en la causa que investiga las responsabilidades de funcionarios en el derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan.

El 13 de septiembre de 2015 se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada como consecuencia de la rotura de una válvula, que se quebró al congelarse. Por este episodio -de acuerdo con la investigación- se contaminaron seis ríos.

El juez Casanello sostuvo en su fallo que los ex funcionarios tenían un “poder de intervención”, con obligaciones de control que no ejercieron. Y que a pesar de que la actividad era “altamente riesgosa” porque se manipulaba cianuro para extraer oro, “la empresa se controlaba a sí misma”.

El delito de abuso de autoridad por el que fueron procesados Mayoral y Lorusso castiga con una pena de prisión de un mes a dos años al funcionario que, entre otros supuestos, “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.