Elisa Carrió ampliará su pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, volvió a apuntar sus dardos contra Ricardo Lorenzetti. La líder de la CC y referente de Cambiemos anunció que el martes ampliará su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Seguramente, el Congreso le va a hacer el mejor juicio político de la historia", afirmó durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

Además, la diputada nacional acusó a Lorenzetti de haber pergeñado una supuesta operación contra el Gobierno. Según Carrió, el titular del máximo tribunal ha desatado "una guerra sucia entre poderes". Y vaticinó que "va a ser destituido por un juicio político" del Congreso.

"La guerra sucia entre poderes no tiene como eje a la exSIDE, sino al presidente de la Corte", apuntó. Según la legisladora, Lorenzetti se siente "acorralado". Recordó que hace dos años le dijo a Macri que el titular de la Corte "es siniestro, solo quiere ser presidente".

Aseguró que Lorenzetti está detrás de las decisiones de algunos jueces, como también de la filtración de los datos de los canjes de los pasajes que cobraron los diputados.

También incluyó como "una operación" el caso de la mediática Natacha Jaitt, quién vinculó a periodistas y dirigentes políticos con el escándalo por los abusos en los clubes del fútbol argentino, acusaciones que no ratificó ante la Justicia. "Esta operación de Frankenstein está en la Corte, nadie lo va a decir. Yo lo puedo decir: detrás de todo está Lorenzetti", dijo Carrió. Y agregó: "Esta es una operación”.

Además agregó: “A esta chica (por Jaitt) no se le puede dar credibilidad, pero cuando dice que esto termina en Olivos, es una operación en marcha. Esto es una operación de desestabilización, esto tiene otra envergadura. Es una guerra sucia”.

Para la diputada, esa presunta maniobra tiene como objetivo "desestabilizar" a la administración de Mauricio Macri.

Carrió recordó que desde la sanción de la nueva Ley de Inteligencia "las escuchas ya no están más en la Side sino que están a cargo del presidente de la Corte". Y, en referencia a los dichos de Jaitt, explicó: "Todo fue una operación de inteligencia que tuvo como eje a Lorenzetti para que la causa (por abusos a menores) cambie de jurisdicción". "Ahora la está llevando el procurador (Gerardo) Conte Grand, que es un gran profesional, y hay una gran presión del presidente de la Corte para que la causa pase a (el juez Luis) Armella, que estuvo con Lorenzetti en los negocios del Riachuelo", lanzó.