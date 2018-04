Las naftas acumulan un 13,5% de suba en el año

En el marco de la política de liberación de los precios de combustibles impulsada por el gobierno de Cambiemos, las empresas Axion y Shell aumentaron sus precios en un 4,5 por ciento promedio. Con este aumento, el alza acumulada de ambas en lo que va del año ascendió al 13,5 por ciento y no se descarta que en los próximos días haya una nueva suba.

En el caso de Shell, el aumento será del 4,5 por ciento para las naftas y del 6 por ciento para el combustible diesel. De esta manera, el precio en surtidor de la nafta súper pasó de 24,68 a 25,79 pesos; y la premium de 28,97 a 30,27 pesos. En tanto, los productos diésel ascendieron un 6 por ciento. La Fórmula Diésel pasó de 21,80 pesos a 23,11; y el V Power subió de 25,79 a 27,34 pesos.

En tanto, Axion, propiedad de la familia Bulgheroni, British Petroleum y la petrolera china Cnooc, aplicó un aumento del 5 por ciento en todos sus productos. Por ahora, YPF no tomó ninguna decisión de mover sus precios.

Los argumentos que dieron las petroleras para justificar el incremento en los valores de la nafta y el gasoil fueron la suba –aunque leve– del precio internacional del barril producto de una caída en las reservas estadounidenses, y las alzas en los costos de producción.

De todos modos, el aumento en los precios de los combustibles líquidos que comenzó a regir ayer es la consecuencia de la crónica anunciada en marzo pasado, cuando el ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, dio luz verde a una suba del 16 al 18 por ciento para el etanol, el derivado con el que las empresas cortan las naftas.

El precio de los biocombustibles es la única referencia de costo regulada que incide en el precio final del litro de nafta o de gasoil, y al que las petroleras suman el precio internacional del barril de petróleo del tipo Brent, la evolución del tipo de cambio y el incremento inflacionario que afecta sus procesos de producción.

“Los precios de los combustibles dependen exclusivamente del costo del petróleo, del dólar, los impuestos y el de los biocombustibles. Cuando se analiza cada una de esas variables tuvimos aumento del dólar, del petróleo, del precio biodiésel y del etanol. Esas variables dicen que es necesario un nuevo ajuste de precios. El último se produjo un mes, un mes y medio atrás”, explicó Teófilo Lacroze, presidente de Shell.

