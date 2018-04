El ministro no logró “dar explicaciones claras”

Tras la polémica con la que terminó la exposición del ministro de Finanzas, desde la oposición insistieron en que más allá del triste suceso, el funcionario no logró “dar explicaciones claras” en sus más de cuatro horas de exposición.

Desde el bloque Justicialista, presidido por Pablo Kosiner, señalaron que “habíamos pedido la presencia del Ministro de Finanzas para que explique el nivel de endeudamiento y su relación con empresas offshore pero ni nos escuchó”. “El funcionario no logró dar explicaciones claras y optó por escaparse”, afirmaron.

En tanto, el diputado nacional por el Frente Renovador, Felipe Solá, manifestó: “El ministro está acusado en la justicia, donde están interviniendo un fiscal y un juez, además que la comisión de valores de Estados Unidos ya dijo en febrero de 2018 que este señor es accionista, y él lo sigue negando”.

Para el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, la “huida intempestiva del ministro Luis Caputo tiene una simple razón: no podía explicar su relación con sociedades offshore, ni la compra de dólar futuro que realizó Axis, ni su intento de ingresar al blanqueo. Y en lo poco que intentó explicar, mintió. Y fue evidente”.

El senador Fernando “Pino” Solanas, en tanto, dijo que “ante mis preguntas sobre los muchos casos de corrupción y falta de transparencia del gobierno, Caputo prefirió mandarle un papelito a Gabriela Cerruti, que armó un revuelo que el ministro aprovecho”.