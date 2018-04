Piden indagar a Cristina de Kirchner por el alquiler de su hotel a Aerolíneas Argentinas

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron citar a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina de Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof, a los ex titulares de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde y Julio Alak, por la presunta contratación direccionada de habitaciones en el hotel Alto Calafate, propiedad de la ex mandataria.

Según la acusación, los imputados concretaron una “maniobra criminal” entre 2009 y 2015 “para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas” por 16 millones de pesos “canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial”, según el dictamen. Los fiscales pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria a la ex presidenta y los demás imputados por “negociaciones incompatibles con la función pública”, un delito que prevé hasta seis años de prisión, a raíz de la contratación del hotel propiedad de la ex familia presidencial para alojar a la tripulación de la aerolínea desde su estatización, de manera direccionada.