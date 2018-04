Shell invertirá USD 1.500 millones en Vaca Muerta

La empresa holandesa proyecta pasar de los 4.000 barriles diarios de crudo que exhibe hoy a los 40 mil barriles en la Cuenca Neuquina en 2020. El número es ambicioso. En la actualidad, el famoso yacimiento no convencional entrega en total cerca de 50 mil barriles diarios.

Para concretar esta meta, la compañía apostará USD 1500 millones en el bloque Sierras Blancas-Cruz de Lorena, lo que representa una profundización de sus actividades en el área, anunciaron el el gerente general de No Convencionales de Shell Argentina, Laurens Gaarenstroom y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que estuvo de gira por Estados Unidos recientemente. Por otro lado, en Shell hicieron saber que prolongarán su vínculo en el bloque Coirón Amargo Suroeste, cuya etapa de exploración vence en junio próximo, en donde comprometería nuevas inversiones.

A lo largo de su viaje, Gutiérrez cosechó proyectos concretos, promesas e interés de parte de distintas petroleras multinacionales. El mandatario provincial anunció que la firma Exxon Mobil sumará un equipo de perforación en el bloque Bajo del Choique. Se perforarán tres pozos horizontales de unos 2.500 metros. Aunque no trascendieron las cifras, los trabajos de este tipo son de alta complejidad y podrían sumar una inversión aproximada de USD 40 millones, de acuerdo a datos de la industria.

Gutiérrez aprovechó la selecta audiencia y los micrófonos para recordar el crecimiento que ha mostrado Vaca Muerta, y el resto de la Cuenca Neuquina, desde que YPF y Chevron firmaron el mega acuerdo en agosto de 2013.

Cada día se extraen 105.000 barriles de la provincia de Neuquén: 40 mil barriles provienen del yacimiento no convencional de Vaca Muerta y los restantes de áreas convencionales.

“Vaca Muerta representa para Argentina y para Neuquén, la posibilidad de instalar un polo de desarrollo regional para Latinoamérica, proveyendo de hidrocarburos con eficiencia y a precios competitivos para el crecimiento de la economía de la región”, dijo Gutiérrez. El mandatario mantuvo reuniones con representantes de Shell, Chevron, Exxon y ConocoPhillips.

De acuerdo a datos provinciales, Neuquén provee el 55% del gas que se produce en el país, unos 57MM3 al día, y entre el 22% del petróleo del país.