Las ventas crecieron 3,6% durante el fin de semana largo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) afirmó que el fin de semana largo que concluyó ayer fue el "mejor" de los últimos años, con un total de 2,4 millones de personas de visita en los principales puntos turísticos del país y un crecimiento estimado en las ventas de 3,6%.

"Nunca antes tanta gente se movilizó en un fin de semana largo", evaluó Came, que relevó que durante los cinco días que duró el feriado, se movieron por el país 2,4 millones de persona que gastaron 7.567 millones de pesos, "un monto que ayuda a derramar dinamismo en las economías regionales".

En un comunicado, la entidad destacó que en los números difundidos "incidió el empalme de dos fechas no laborables y el buen tiempo". En base a los números relevados por la entidad empresaria, la estadía media fue de 3,6 días, y el desembolso promedio diario rondó los 865 pesos por persona, un monto 24,4% superior al registrado durante el mismo fin de semana largo del año pasado. En lo que respecta al volumen de turistas, Came señaló que durante el último fin de semana largo se desplazó un 6,6% más que en 2017.