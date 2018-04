Mauricio Macri: “La pobreza no se resuelve con planes sociales”

El presidente Mauricio Macri publicó ayer una columna de opinión haciéndose eco de los índices de pobres que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

"A la pobreza hay que abordarla de manera multidimensional. No se resuelve con planes sociales. Sin duda son necesarios en la urgencia, para acompañar y cuidar a los más vulnerables. Pero no son una solución a largo plazo si queremos que puedan tomar las riendas de su propia vida y animarse a imaginar un futuro diferente. Para eso, un pilar clave es la educación", escribió el Presidente en una columna publicada por La Gaceta de Tucumán.

“Está pasando: cada vez más argentinos están saliendo de la pobreza”, se titula la columna del jefe de Estado, que fue publicada ayer.

Allí, celebró que la pobreza bajó a 25,7%, tal como anunció días atrás. Aunque señaló que "todavía quedan tantos argentinos con necesidades, sueños y aspiraciones por concretar; pero sí es una noticia que nos anima, porque nos confirma que vamos por buen camino".

Según los datos del Indec, en el último año la pobreza urbana se redujo de 30,3% a 25,7%, lo que significa que hay 1.900.000 pobres menos, de acuerdo a los datos proyectados de Hacienda en base a las cifras del instituto estadístico. Además de se redujo la indigencia de 6,1 al 4,8% lo que representa 600.000 personas indigentes menos: de 2.500.000 a 1.900.000.

"Abrir la canilla y que salga agua limpia, tener un techo seguro y un plato de comida en la mesa, aprender a leer y escribir, ir a la escuela con ganas, contar con un trabajo de calidad, mirar al futuro con esperanza, tener sueños y proyectos. Todas estas no sólo son deudas impostergables que desde hace años nuestro país tenía con los argentinos más vulnerables, son también un compromiso que asumí de manera personal. Porque, como dije más de una vez, mi intención es que cada argentino sienta que su vida mejora, que tengan esa oportunidad que antes no tenían, que puedan ver cómo su vida va avanzando”, señaló el Presidente en el comienzo del artículo.

"Todavía quedan tantos argentinos con necesidades, sueños y aspiraciones por concretar; pero sí es una noticia que nos anima, porque nos confirma que vamos por buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, 2 millones 700 mil personas lograron salir de la pobreza y casi 610 mil dejaron de vivir en la indigencia. Estamos avanzando, de a poco, pero de manera constante y segura. Lo que dura, lo que vale, lleva tiempo; no hay atajos ni soluciones mágicas", agregó Mauricio Macri.

